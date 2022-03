Pablo Longoria est toujours à la recherche de nouveaux profils pour renforcer l’Olympique de Marseille lors de la prochaine période des transferts. Et le président espagnol ne semble pas indifférent au dossier Moses Simon.

Comme le précise ‘But football club’, l’OM est plus jamais intéressé par l’éventuelle venue de l’ailier international nigérian qui évolue au FC Nantes. Le club de Ligue 1 est très sollicité car Newcastle United est aussi sur les rangs et les discussions portant aujourd’hui sur le futur salaire de Simon en Premier League. Le FCN pourrait lâcher son joueur contre la somme de 20 millions d’euros et l’OM aura du mal à s’aligner sur la concurrence. Sous contrat avec Nantes jusqu’en juin 2024, Simon Moses a pris part à 25 rencontres, inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives, cette saison.