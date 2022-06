Pour dégraisser l’effectif, Pablo Longoria souhaite en priorité vendre Lirola et Kolasinac.

En quête de renforts pour la saison à venir, avec la Ligue des champions à disputer, l’Olympique de Marseille va aussi devoir vendre quelques joueurs pour financer l’arrivée de nouvelles pépites. D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, Pablo Longoria a justement placé deux défenseurs latéraux sur la liste des « indésirables » : Pol Lirola et Sead Kolasinac. Tous les deux auteur d’une saison décevante, et déjà plus dans les plans de Jorge Sampaoli, ils seront vendu cet été si une bonne offre arrive sur la table du président phocéen.

Pour rappel, l’ancien de la Fiorentina – recruté l’été dernier pour plus de 6,5 millions d’euros – est lié à l’OM jusqu’en 2026. Quant au Bosnien, il est arrivé gratuitement et est sous contrat jusqu’en 2023. Affaire à suivre…