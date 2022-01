En fin de contrat à l’issue de la saison, Boubacar Kamara voudrait quitter l’Olympique de Marseille libre à la fin de la saison. Un scénario qui ne plairait pas aux dirigeants marseillais qui seraient prêts à brader le minot marseillais cet hiver.

L’avenir de Kamara s’écrira loin de la cité phocéenne c’est une certitude, reste à savoir si le milieu de terrain partira cet hiver ou l’été prochain. Selon les informations de la La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma, qui fait partie des équipes intéressées depuis un moment, voudrait signer le joueur de 22 ans cet hiver. José Mourinho ne souhaite pas attendre cet été pour accueillir le minot marseillais et pousserait déjà vers la sortie Diawara pour laisser place à Boubacar Kamara. Une offre avoisinant les 10 millions d’euros serait même déjà en préparation. Pourtant selon le média italien Pablo Longoria n’attendrait qu’une offre entre 4 et 5 millions d’euros d’indemnités cet hiver pour laisser partir son milieu de terrain. Un montant bien loin du niveau du joueur mais qui permettrait aux Olympiens d’empocher une petite somme au lieu de le perdre gratuitement six mois plus tard.