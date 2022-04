Pour Jean-Charles de Bono, Pablo Longoria doit absolument sortir le chéquier pour garder Saliba.

Véritable patron de la défense de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en prêt l’été dernier, William Saliba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Pablo Longoria souhaite impérativement recruter le défenseur de 21 ans, mais Arsenal pourrait demander plus de 30 millions d’euros pour laisser filer sa pépite. Une énorme somme que le patron de l’OM ne doit pas hésiter à lâcher selon le journaliste Jean-Charles de Bono.

« Sincèrement à 30M€, aujourd’hui il faut que l’OM l’achète ! C’est un joueur qui vaudra 50 ou 60 M€ dans deux ans. S’il fait la Coupe du monde et qu’il flambe, qu’il est titulaire, on ne sait jamais ça peut aller très vite dans le football. Il ne faut pas se dire que 30M€ c’est cher, il faut se dire qu’il va te faire gagner de l’argent. Un risque avec Saliba ? Quand tu es un joueur de qualité comme lui, tu ne deviens pas mauvais du jour au lendemain, je ne connais pas ça personnellement, sinon on ne mise sur personne… »