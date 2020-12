Très en forme avec le Stade de Reims depuis le début de saison, Boulaye Dia attire plusieurs clubs en Europe. Cette fois-ci, c’est West Ham qui s’intéresse au dossier.

Auteur de 9 réalisations cette saison, l’attaquant rémois a vu sa côte grimper en flèche. Si l’Olympique de Marseille est toujours intéressé par l’attaquant sénégalais et en aurait même fait une de ses priorités un autre concurrent serait aussi sur le coup. Comme le précise « 90min » West Ham surveille également le buteur rémois et aurait même un temps d’avance sur les phocéens. Arsenal, Newcastle ou encore Everton sont aussi cités. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Dia est estimé à 15 millions d’euros et son président Jean-Pierre Caillot ne souhaite pas descendre son prix. Affaire à suivre…