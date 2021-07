Luan Peres semble assez proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria serait en bonne voie sur ce dossier et le défenseur brésilien de 26 ans se rapproche de la Ligue 1.

Interrogé par la chaîne « Aqui se Fala de Santos« , le président du Santos FC, Andres Rueda a donné quelques détails supplémentaires concernant l’avenir de son joueur et ne ferme pas la porte à un départ cet été, même s’il reste prudent. « Vendu, c’est quand on signe le contrat. (…) Santos a une énorme exposition mondiale et tout le monde est convoité. Nous devons séparer les approches des propositions. Nous avons transmis la proposition à Luan Peres. Le club a fait une proposition et nous sommes en train de négocier. Nous évaluons les valeurs en jeu, la proposition est bonne pour le joueur… (…) Cette approche s’est transformée en une proposition et elle a avancé. Elle est à un niveau avancé, mais elle n’est pas bouclée. » A-t-il confié au média brésilien.