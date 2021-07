Après une flambée d’arrivée, l’Olympique de Marseille doit aujourd’hui dégraisser son effectif. Le premier départ devrait concerner l’attaquant argentin Dario Benedetto.

Comme le confirme « Information.es », le buteur argentin est plus que jamais sur le départ et c’est le club espagnol d’Elche qui s’intéresse à son profil. Acheté il y a deux saisons à Boca Juniors contre environ 14 millions d’euros, il pourrait partir pour 6 millions voir moins car c’est aujourd’hui la somme réclamée par le club de Ligue 1. Si cette dernière semble trop onéreuse, les discussions se poursuivent et un accord devrait rapidement être trouvé entre les deux parties. Au Brésil aussi, Sao Paulo semble dans le coup mais les finances de l’équipe ne permettent pas de négocier. Affaire à suivre…