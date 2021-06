Célèbre supporter de l’Olympique de Marseille et aujourd’hui coqueluche des médias, René Malleville donne son avis sur le mercato de son club de toujours, l’OM. Il trouve que les choses ne bougent pas beaucoup.

Interrogé par les « Experts foot », l’amoureux du club phocéen livre son expertise et souhaite plus de mouvements au sein de son club pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli la saison prochaine. « Si je suis l’Euro ? Je le regarde en diagonale comme on dit, à part l’équipe de France que je regarde complètement. Mais autrement, si j’ai le temps je regarde, mais si j’ai autre chose à faire, je ne vais pas m’en priver pour regarder l’Euro, a confié Moi, je regarde tous les jours le mercato de l’OM. En ce moment, je ne vois rien venir, à part ce Gerson. Je vois des noms qui arrivent et qui me font plaisir mais il n’y a rien. Je suis plus préoccupé par ça que par l’Euro. » Message passé au Président Pablo Longoria.