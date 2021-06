Jamais rassasié et toujours en quête de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif, Pablo Longoria aurait déjà un oeil sur un jeune Irlandais de 18 ans, Anselmo García McNulty.

Selon les informations de « Sky Sport », le jeune défenseur central irlandais, né en Espagne plaît beaucoup à Pablo Longoria et ses équipes. Aujourd’hui en Allemagne du côté du VFL Wolfsbourg qui tente de le prolonger, McNulty U17 irlandais intéresse également l’Eintracht Francfort et le FC Séville. La saison dernière, il n’a participé qu’à 3 matchs avec la réserve des Loups et souhaite gagner plus de temps de jeu. Affaire à suivre…