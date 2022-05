Joueur phare du RC Lens et récemment sélectionné avec les Bleus de Didier Deschamps, Jonathan Clauss seraient en discussions avancées avec l’OM et l’OGC Nice.

Auteur d’une saison impressionnante avec 5 buts et 11 passes décisives à son actif en 36 rencontres de Ligue 1, Jonathan Clauss confirme que ses performances de la saison passée n’étaient pas uniquement dû à la folle dynamique lensoise. Des prestations qui lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, sélectionnés à deux reprises par Didier Deschamps. Une ascension folle depuis son départ de Quevilly Rouen en août 2018 qui ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Selon les informations du Quotidien du Sport, le Français serait au cœur d’un duel entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice.

En fin de contrat avec le Racing Club de Lens en juin 2023, Jonathan Clauss pourrait quitter le Nord cet été pour rapporter une belle indemnité à l’écurie lensoise qui a d’ores et déjà anticipé son départ en signant Jimmy Cabot. De nombreux clubs seraient venus aux renseignements tels qu’Aston Villa, Valence ou Villarreal à l’étranger mais aussi l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Désireux de disputer une compétition européenne la saison prochaine, il aurait donné sa préférence aux Aiglons. Un nouveau dossier épineux en perspective pour Pablo Longoria alors qu’une prolongation de contrat n’est pas non plus à écarter.