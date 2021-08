Furieux à cause des incidents survenus hier soir à Nice, Pablo Longoria a justifié la décision des Marseillais de ne pas reprendre le match.

Hier soir à l’Allianz Riviera, le match entre Nice et Marseille a dégénéré après que Dimitri Payet ait reçu une bouteille pleine dans le dos depuis les tribunes. Le projectile de trop pour le Réunionnais qui a répliqué et provoqué une émeute générale. Suite à l’incident, les joueurs des deux équipes sont rentré au vestiaire et les Marseillais ont refusé de reprendre la rencontre. Interrogé par RMC Sport hier soir, le président phocéen Pablo Longoria a expliqué la position de l’OM.

« La Ligue avait décidé de reprendre le match. Pour la sécurité de nos joueurs qui ont été agressés, nous avons décidé de ne pas reprendre le match car la sécurité n’était pas garantie. C’est la deuxième fois. On avait déjà vécu ça à Montpellier. On avait décidé de continuer après les décisions prises. Ce qui s’est passé aujourd’hui est inacceptable. Il doit y avoir des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous. Il a confirmé à Jorge Sampaoli et à moi que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé de reprendre le match pour des questions d’ordre public. Ce n’était pas acceptable pour nous. On a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille. »