Déjà approché par l’Olympique de Marseille cet été, Ruslan Malinovskyi est toujours sur les tablettes de Pablo Longoria qui souhaite le recruter cet hiver.

Pablo Longoria n’a pas dit son dernier mot. Cet été, le dirigeant marseillais avait essayé de recruter Ruslan Malinovskyi, un échange avec Cengiz Under avait notamment fuité dans la presse. Finalement, le milieu de terrain ukrainien est resté à l’Atalanta Bergame. Mais en fin de contrat à l’issue de la saison le milieu offensif, Malinvoskyi est encore sollicité. Selon les informations de Calcio Mercato, Pablo Longoria avancerait ses pions pour essayer de l’enrôler cet hiver et aurait déjà entamé des discussions. Il semble être le joueur choisi par l’encadrement olympien pour prendre la succession de Dimitri Payet. Mais la concurrence serait rude dans le dossier. Nottingham Forest, Tottenham et West Ham seraient aussi sur les traces de l’international ukrainien, selon le média italien. Affaire à suivre…

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSport.fr%2Fposts%2Fpfbid02STTQuXYLMtK8AtroVxSKB8iL6UjUwsQcBJ9HUzJJsYcnehhSPhiXM6jijpQ17GHGl&show_text=true&width=500