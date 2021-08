Président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur le mercato estival et précise que le club n’a pas terminé.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert. » Déclare l’Espagnol au micro de « Canal+. » Pour le moment, l’OM a recruté Gerson, Konrad de la Fuente, Matteo Guendouzi, William Saliba, Pau Lopez, Luan Peres et Cengiz Ünder. Dans l’attente de Pol Lirola et Daniel Wass…