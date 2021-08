Si Arkadiusz Milik devrait finalement rester à Marseille cet été, le club olympien cherche tout de même un deuxième attaquant en lieu et place de Dario Benedettio qui n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli.

Si l’on en croit les indications du média « Nettavisen » et confirmés par « Foot mercato », Marseille est intéressé par le profil d’Alexander Sørloth pour la saison prochaine. Agé de 25 ans, l’international norvégien peine à s’imposer au RB Leipzig à cause de la trop grosse concurrence et un départ cet été n’est pas à exclure. Les Phocéens ont initié de premiers contacts avec l’entourage du joueur. Des options existent aussi en Italie et en Angleterre pour Alexander Sørloth. Affaire à suivre…