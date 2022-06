Nemanja Radonjic ne fait plus du tout partie des plans de Jorge Sampaoli et de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Résultat, l’OM est décidé à le vendre pour un prix dérisoire.

Triste nouvelle pour les dirigeants marseillais ainsi que le joueur lui-même. Arrivé dans le sud de la France en 2018 contre la somme de 12 millions d’euros, Nemanja Radonjic n’est plus du tout le bienvenu. D’après les informations de la presse serbe, l’ailier marseillais est plus que jamais sur le marché et Pablo Longoria souhaite absolument le vendre. À tel point que le président des phocéens a fixé son prix de départ à 2 millions d’euros plus très certainement un pourcentage de 40% à la revente.

Les médias serbes expliquent que son ancien club, l’Etoile Rouge de Belgrade souhaite le faire revenir mais le dossier s’annonce délicat à cause de ses grosses prétentions salariales. Prêté successivement au Hertha Berlin, puis au Benfica Lisbonne, Radonjic n’a jamais réussi à s’imposer et il est lié à l’OM jusqu’en juin 2023.