Pisté notamment par le Milan AC, Randal Kolo Muani serait l’une des priorités de Pablo Longoria pour la saison prochaine.

De passage en zone mixte hier soir après le nul face à Reims (1-1), Jorge Sampaoli l’a encore martelé : il veut des renforts cet hiver. « En ce qui concerne le mercato, le président sait ce que je pense, on va voir ce qu’il peut faire pour améliorer ce que nous avons, sinon nous essaierons de grandir avec ce que l’on a ». Et l’entraîneur argentin devrait avoir au moins deux renforts à en croire les informations de RMC Sport, un ailier gauche et un milieu de terrain.

Mais en plus du mercato hivernal, Pablo Longoria préparerait déjà des pistes pour la saison prochaine. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, la principale mène au buteur Nantais Randa Kolo Muani. Libre de tout contrat en juin prochain, il pourrait débarquer gratuitement à Marseille l’été prochain. Ces derniers jours, les dirigeants du club phocéen se seraient entretenus avec l’entourage de Kolo Muani, à la recherche d’un nouveau challenge. Affaire à suivre…