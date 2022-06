Toujours en quête d’un nouvel ailier pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait chiper une pépite à son adversaire direct monégasque au cours de ce mercato.

Si l’on en croit les informations de ‘Foot Sénégal’ l’Olympique de Marseille cherche toujours un nouveau joueur pour occuper le poste d’ailier et c’est vers Sofiane Diop que Pablo Longoria et Javier Ribalta pourraient se tourner. Le milieu offensif est en effet poussé vers la sortie par les Monégasques, car Philippe Clement n’envisage pas de lui faire une place dans son équipe.

Avec la signature du Japonais Takumi Minamino en provenance du FC Liverpool, Diop pourrait perdre sa place et un départ n’est pas à exclure durant le mercato. Nice, le Borussia Dortmund et Leicester auraient aussi avancé leurs pions pour le recruter. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Sofiane Diop a inscrit 9 buts et donné 7 passes décisives en 45 apparitions, dont 38 comme titulaire, cette saison. Affaire à suivre…