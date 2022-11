L’OM a annoncé l’identité de son futur sponsor maillot. Le Groupe CMA CGM va remplacer le détaillant de voiture, Cazoo dès la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille et Cazoo c’est déjà de l’histoire ancienne ! Il y a quelques jours, on apprenait que les deux parties avaient décidé, d’un commun accord, qu’ils mettraient un terme à leur partenariat en juin 2023. En effet, le sponsor principal des Phocéens connaît de grosses difficultés financières. En septembre dernier, il ont licencié près de 750 personnes. Aujourd’hui dans un communiqué, l’OM a annoncé que c’est le groupe CMA CGM, spécialisé dans le transport maritime qui devient dès l’été prochain le sponsor principal du club pour deux ans. “CMA CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille et sera également visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus « La Commanderie », à l’OM Campus et sur l’écosystème média et digital du Club. Pour l’Olympique de Marseille, il s’agit d’un partenariat unique avec une entreprise majeure du territoire qui intervient à un moment clé du projet du club.“ , a expliqué Marseille sur son site internet.