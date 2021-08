Toujours intéressé par Daniel Wass, l’Olympique de Marseille semble être en difficulté dans ce dossier.

Présente devant les médias il y a quelques heures, le président Pablo Longoria a évoqué cette affaire et il ne part plus aussi confiant qu’il y a quelques semaines. « Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités. » A annoncé celui qui est passé par le FC Valence par le passé.