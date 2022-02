Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a accordé une interview au Figaro. Le dirigeant marseillais explique son projet et les conditions pour qu’il soit mené à bien.

« Je préfère parler de projet réussi. La chose la plus importante est de stabiliser le club, que tout le monde aille dans la même direction, dans ce cas il est plus facile d’avoir des résultats. La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe et plus généralement en Ligue des champions, c’est là où est l’argent dans le football. Si tu es stabilisé, tu as des objectifs et à l’OM, on veut gagner des coupes et des titres. C’est dans l’ADN de ce club, de son histoire. Tu dois remporter des trophées, c’est important. Si je n’avais pas d’ambition, je ne serais pas ici », a déclaré le président olympien au figaro.

Il a ensuite poursuivi : « Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1, on a vu les moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition, c’est aussi l’objectif de l’OM. La Ligue des champions est le plus grand booster pour un club, mais on ne doit pas perdre la tête côté dépense. Il faut garder un certain équilibre ».