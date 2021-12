Révélation des Fennecs ce mois-ci, Youcef Belaïli sera peut-être la première recrue de l’OM cet hiver.

Libre de tout contrat depuis qu’il a résilié son bail avec le Qatar SC, Youcef Belaïli se retrouve sur les tablettes de nombreux clubs de Ligue 1. Impressionnant durant la Coupe arabe, qu’il a remporté avec l’Algérie, l’ailier de 29 ans serait notamment une piste sérieuse pour l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas l’avis du journaliste Mourad Aerts, qui conseille à Pablo Longoria de ne pas tergiverser, faute de se faire doubler par des clubs qataris voire pire, d’autres rivaux de Ligue 1.

« Belaïli est un joueur frisson en sélection algérienne. Quand tu regardes la sélection algérienne tu te dis : ah c’est un joueur qui a été snobé, qui a eu une histoire un peu compliquée. Il a vécu beaucoup de désagrément et quand tu le vois jouer, techniquement, il est très bon. A la CAN en 2019, il fait de très grosses différences. Ce sera une comparaison qui va en faire crier certains mais dans sa manière de dribbler, dans ses attitudes, ce n’est pas le plus rapide mais il peut dribbler comme Payet. Il peut éliminer avec un ou deux gestes qui vont te créer un sentiment. Les Algériens, on aime bien les joueurs qui font des gestes et tu te dis : babababa !!! Il a ce côté-là et aussi le côté Maverick, un peu l’enfant terrible. Le mec spécial qui n’a pas eu sa chance. Il y a de l’affection pour lui sur ce côté-là. Les Algériens ont beaucoup d’amour pour l’OM et dans le fantasme tu te dis : Belaïli à Marseille, c’est quelque chose qui doit être fait. Le gros point d’interrogation c’est de savoir s’il a de la consistance au plus haut niveau. Parce qu’une CAN, c’est du haut niveau mais c’est une Coupe. C’est sur 7 matchs donc c’est court. Pour l’Algérie, il peut tout casser.”