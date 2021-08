Quelques heures après les incidents survenus durant le match entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, Pablo Longoria est revenu sur cette affaire.

C’est au cours d’un entretien accordé à « l’Equipe » que le président de l’OM a une nouvelle fois évoqué ce qu’il s’est passé et précise pourquoi il a demandé à ses joueurs de ne pas retourner sur le terrain. « On ne se sentait pas en sécurité donc il n’y a pas eu de débat entre nous. Ce n’est pas normal que, quand tu tires un corner, tu prennes vingt bouteilles d’eau. Notre sécurité n’était pas assurée. Si on avait égalisé, comment serait-on sorti du stade ? Ce n’est pas une question de gagner ou de perdre, c’est une question morale. Nous ne pouvons pas accepter certaines choses. Ce match aurait dû être arrêté parce que ce qui s’est passé est inacceptable et si nous reprenons, nous créons un précédent pour le foot français. » Rappelons que les deux dirigeants sont attendues ce mercredi au siège de la Ligue pour statuer des sanctions qui seront prises.