Directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoque le cas de Kevin Strootman et lui met une forme de pression avant l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier.

Dans une interview accordée à la « Provence« , Pablo Longoria est revenu sur l’avenir de Kevin Strootman et n’exclut pas un départ lors du mercato hivernal. « Il a le plus gros salaire de l’effectif. C’est vrai. Kevin connaît sa situation. Nous sommes dans un moment très difficiles sur le plan financier. Ce n’est pas seulement lié à l’OM. il y a le problème des recettes de billetterie, surtout dans un club comme l’OM et dans une ville comme Marseille, où tu dépends beaucoup des supporters. » A-t-il expliqué.

Avant de conclure : « Pour le mercato d’hiver, c’est un marché d’opportunité, plus difficile que celui d’été. Il faut s’adapter à la situation économique globale et trouver la meilleure façon de faire des opérations. Si des joueurs sont attractifs, tu dois être prêt à les remplacer. Mais je considère la vente des joueurs comme une façon de rétablir le bilan et une opportunité pour améliorer le club dans le futur. »