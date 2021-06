Toujours en quête d’un nouveau joueur et une nouvelle recrue pour la saison prochaine, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Aihen Muñoz.

Selon les informations de « Marca », le président olympien est plus que jamais décidé à faire venir le latéral gauche espagnol de 23 ans qui évolue à la Real Sociedad. Sous contrat jusqu’en 2022, il est évalué à 6 millions d’euros et Pablo Longoria pourrait nous refaire un coup à la Pol Lirola en le faisant venir dès cet été. Apparu à seize reprises en Liga (une passe décisive) et titulaire lors du match retour des seizièmes de finale de Ligue Europa face à Manchester United à Old Trafford (0-0), le jeune latéral gauche espagnol ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM et les dirigeants de la Real Sociedad seraient vendeurs. Affaire à suivre…