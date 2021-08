Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, a évoqué la fin du mercato estival.

Il envisage de tout donner pour offrir à Sampaoli de nouvelles recrues. « Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » A expliqué l’Espagnol ce vendredi devant les médias au moment de réagir au tirage au sort de l’Europa League.