Face aux médias cet après-midi, Gerson a expliqué que les discours de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli l’ont convaincu de signer à l’OM.

Présent ce jeudi à Marseille pour sa conférence de presse de présentation, le Brésilien Gerson a expliqué son choix de rejoindre l’OM. Il assure également qu’il fera tout pour rendre fier les supporters du Vélodrome la saison prochaine. À noter que l’ancien milieu de terrain de Flamengo a coûté près de 25 millions d’euros au club phocéen.

« Je suis très heureux d’être ici à Marseille, c’était l’opportunité de revenir en Europe. Je suis très heureux de cette opportunité, lors de mon premier passage en Europe j’étais très jeune. Maintenant j’ai plus de maturité et de patience. Je sais que l’OM est un grand club européen, j’ai parlé avec des joueurs qui ont joué ici, je sais que les supporters sont très chauds comme à Flamengo. J’ai entendu de belles choses sur l’OM, je pense que l’on va faire une très belle saison. J’ai beaucoup appris en Italie et ce n’était pas une erreur d’y être allé. Puis en retournant au Brésil j’ai réussi à évoluer dans mon football, c’est pour ça que je suis de retour en Europe. La pression c’est très positif pour les joueurs comme moi, les gens donnent leur vie pour le club, donc on se doit de faire pareil sur le terrain. C’est aussi bien le président que le coach qui m’ont donné leur confiance. Par rapport au montant du transfert, j’espère le rétribuer par mon travail et mon jeu pour aider l’équipe à avoir des résultats. »