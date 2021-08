Président en chef de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria évoque la fin du mercato et il précise même que le club est toujours en course pour recruter de nouveaux renforts.

« Comme on dit toujours, l’effectif n’est pas encore plein et le mercato est ouvert jusqu’à 31 août. C’est une opportunité pour faire des opérations sur le marché. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs, plusieurs pistes », a confirmé le président de l’OM au micro d’Amazon Prime Vidéo. Pour l’heure, avant de bouger l’OM attend de vendre et dégraisser. Boubacar Kamara, Dario Benedetto et Duje Caleta-Car sont sur le départ.