Buteur mercredi soir avec le FC Nantes face à l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, Randal Kolo Muani vit bel et bien ses derniers mois avec les Canaris.

Dans le viseur de la Bundesliga et notamment de l’Eintracht Francfort pour le prochain mercato estival, l’attaquant nantais ne devrait pas rester en France et en Ligue 1. D’après les informations du journaliste David Phelippeau, Randal Kolo Muani va quitter le FCN mais pas pour un club de Ligue 1 ou encore l’Olympique de Marseille. « Pas la peine de s’exciter, il partira à l’étranger en juin… Et sans doute en Allemagne, » a-t-il confié via son compte Twitter.