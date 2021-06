Ce n’est pas un secret, l’Olympique de Marseille cherche toujours un nouveau gardien afin de préparer la succession de Steve Mandanda. Les dirigeants sont en bonne voie avec Pau Lopez.

C’est une information sortie par « La Provence. » L’OM serait sur le bon chemin pour accueillir le gardien espagnol de 26 ans, Pau Lopez lors du prochain mercato. Le média pro-marseillais semble très confiant car l’ancien du Betis Séville devrait rejoindre la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat hauteur de 15 millions d’euros. Les négociations seraient proches d’aboutir à un accord en ce sens entre les deux parties. Poussé vers la sortie par la Roma désormais entraînée par José Mourinho, il a besoin de se relancer et le projet olympien pourrait convenir. La Roma doit enregistrer l’arrivée de l’expérimenté gardien de but portugais Rui Patricio. Un temps pressenti, le LOSC va devoir abandonner cette piste et chercher un nouveau gardien.