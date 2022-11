Pour Rothen, Pablo Longoria y gagnerait à limoger Igor Tudor au plus vite.

Jérôme Rothen n’est pas du genre à garder la langue dans sa poche. Au micro de RMC, l’ancien Parisien a pointé du doigt la responsabilité d’Igor Tudor après l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Pour lui Pablo Longoria n’a plus le choix, il faut se débarrasser du Croate.

« C’est quand même incroyable, on a l’impression que c’est un génie de mettre ça en place. Mais un entraîneur qui joue beaucoup sur l’envie, la grinta, qui presse haut l’adversaire, quitte à être complètement déséquilibré, ce qu’on a vu beaucoup de fois, c’est facile. Un entraîneur, on le juge aussi sur sa manière de s’adapter aux différentes situations, à sa manière de lire les matches, et là-dessus, il est mauvais depuis le début de A à Z. Sa méthode est injouable sur le long terme. On le voit déjà, les joueurs sont cramés. La seule chose pour Longoria, c’est de reconnaître qu’il s’est trompé avec Tudor. Ça lui coûtera moins d’argent que de recruter encore 5 ou 6 joueurs… »