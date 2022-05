Un premier départ se profile à l’Olympique de Marseille. C’est celui de Jonathan Pitou qui voit son contrat stagiaire prendre fin dans quelques semaines.

Il y a quelques heures, le jeune olympien a publié un message via son compte Twitter et il précise bien que son choix est fait. Il va quitter la cité phocéenne dans les prochains jours. « Une page se tourne pour moi… Je remercie l’OM, mes coachs, coéquipiers, supporters et salariés du club qui ont pu m’accompagner pendant ces cinq belles années ! Je garderai en tête tous ces bons moments et surtout allez l’OM ! » A confié le joueur de 17 ans qui évolue au poste de milieu offensif et était en contrat stagiaire jusqu’au 30 juin prochain.