En quête d’un nouveau renfort au poste de latéral gauche depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a donné sa chance à l’ancien joueur d’Arsenal Sead Kolasinac. Une recrue qui est très loin de convaincre et les dirigeants olympiens pourraient même recruter un nouveau joueur.

D’après les informations de Fabrizio Romano, le club phocéen cherche à se renforcer et l’occasion est belle de s’attacher les services de Nicolas Tagliafico pour la saison prochaine. Le latéral gauche argentin de 29 ans vit ses dernières semaines aux Pays-Bas et il ne sera plus un membre de l’effectif de l’Ajax Amsterdam la saison prochaine. Sous contrat avec le champion des Pays-Bas, il a disputé 20 matchs de championnat mais ne semble plus vraiment entrer dans les plans du club néerlandais.

Malgré tout, il faudra se montre très efficace car le FC Barcelone semble toujours intéressé et le Napoli avait activé cette piste lors du dernier mercato estival en 2021. Une concurrence féroce, alors que l’Argentin est estimé à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.