Samuel Umtiti ne sera pas la neuvième recrue de l’Olympique de Marseille sur le mercato estival. L’ancien défenseur de l’OL ne rejoindra pas les Bouches-du-Rhône.

Ce vendredi, le « Mundo Deportivo » déclare que le club olympien a pris la décision d’abandonner la piste menant à Samuel Umtiti pour son mercato estival. Celui qui évolue au FC Barcelone paraît trop cher et le club de Ligue 1 a déjà renforcer son secteur défensif avec les arrivées de Luan Peres et très récemment le Français William Saliba. Un temps approché par les dirigeants marseillais, il reste pour le moment en Catalogne et ne retrouvera pas le sol français de suite.