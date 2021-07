Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria était de passage devant les médias afin d’évoquer le mercato estival du club et la saison à venir.

Durant cet entretien avec la presse, l’Espagnol a tenu à être très clair et revenir sur l’histoire de ces dernières heures et le contact entre Hatem Ben Arfa et Jorge Sampaoli. Longoria ne veut pas de Ben Arfa et ne se démonte pas. « Sur Ben Arfa j’étais un peu étonné, j’ai beaucoup de respect pour un joueur comme lui. Parfois j’ai pensé acheter un billet pour venir le voir jouer, notamment à Nice parce qu’il me faisait plaisir. » A indiqué le patron olympien avec la plus grande fermeté.