Ce jeudi, l’Olympique de Marseille a enfin découvert sa poule de Ligue des champions. Les Olympiens retrouveront le FC Porto, Manchester City et l’Olympiakos. Un tirage qui inspire le directeur sportif du club, Pablo Longoria.

« Un tirage de Ligue des Champions est toujours compliqué. Tu joues contre les 32 meilleurs, ça motive tout le temps. L’équipe a très bien travaillé l’année dernière. C’est un grand prix pour l’effectif que nous avons aujourd’hui. On a retrouvé un groupe ouvert de C1 . Villas-Boas va retrouver Porto ? On a échangé des messages. Je lui ai écrit : tu es de retour chez toi !” C’est un groupe dans lequel on peut dire qu’il y aura des rencontres spéciales. André retourne à Porto, c’est son équipe de coeur. Ce sera un match très émotionnel. C’est toujours une bonne nouvelle pour André de retourner à Porto, dans une équipe où il a fait de belles choses. Manchester City c’est une des plus fortes équipes d’Europe, une équipe aux ambitions importantes, une équipe difficile à affronter. Ils ont fait un mercato important, avec des défenseurs centraux comme Ake, Dias, ou comme Ferran Torres devant. C’est une équipe difficile à affronter tous les ans. L’OM a toujours l’obligation d’être compétitif en Europe. C’est important d’être en C1 parce que ce sont des équipes plus fortes. Notre objectif est de donner cette continuité et d’être stables en Europe et d’être compétitifs en Europe », a-t-il commenté au micro de Téléfoot.