Toujours à la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille devrait conclure l’affaire avec Pol Lirola dans les jours à venir. Malgré tout, le club olympien ne souhaite pas s’arrêter-là.

Comme le révèle le journaliste espagnol Hector Gomez de « Tribuna VFC », Pablo Longoria serait encore bien parti dans ce dossier et il aurait même trouvé un accord avec l’international danois, Daniel Wass. Son recrutement serait un gros coup pour le club marseillais, qui pourrait avoir une vraie bonne doublure à Lirola, si ce dernier arrive enfin à Marseille, à droite et un joueur capable d’évoluer à quasiment tous les postes sur le terrain. Autre information de taille, le FC Valence cherche même un remplaçant à Wass, autant dire que ça sent bon. Affaire à suivre…