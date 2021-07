Tout proche de recruter un nouveau gardien en la personne de Pau Lopez (26 ans), l’Olympique de Marseille, par le biais de son président Pablo Longoria évoque cette concurrence.

Le patron du club olympien est catégorique et veut offrir une concurrence forte à Steve Mandanda. Il n’est pas-là pour reléguer Mandanda sur le banc mais le pousser dans ses retranchements. « Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre. » A-t-il déclaré en conférence de presse il y a quelques heures. Justement Pau Lopez devrait être marseillais dans les prochaines heures.