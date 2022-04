Pour se renforcer cet été l’OM commence déjà à explorer les pistes. Pour cela, Longoria aurait jeté son dévolu sur un certain Ahmed Zayed dit « Zizo ».

Si le PSG souhaite s’offrir Zizou, l’OM penche plutôt sur Zizo. En effet d’après les informations de Footmercato, Longoria garderait un oeil sur Ahmed Zayed. Surnommé Zizo, l’ailier droit de Zamalek brille dans le championnat égyptien.

Auteur de neuf buts et cinq passes décisives, ce dernier a été élu meilleur joueur de la saison. Et ses performances lors de la CAN semblent avoir définitivement convaincu le club phocéen. Affaire à suivre.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !