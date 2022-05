Pour renforcer son attaque cet été, l’OM pourrait miser sur le jeune Francis Amazu.

S’il reste encore un match décisif à jouer ce samedi (21h) face à Strasbourg, les rumeurs mercatos s’activent déjà du côté de l’Olympique de Marseille. Déçu par les prestations de Konrad de La Fuente et Luis Henrique sur le flanc gauche, Pablo Longoria aurait pris la décision de renforcer en priorité ce secteur de jeu, que l’OM soit en Ligue des champions ou non la saison prochaine. Et à en croire les informations du média Ghana Soccernet, le président phocéen a déjà une cible en ligne de mire.

Longoria et ses conseillers auraient craqué sur le jeune Francis Amazu, auteur de 9 buts et 3 passes décisives cette saison sous les couleurs du RSC Anderlecht. À seulement 22 ans, le Ghanéen fait partie des révélations du championnat belge et plusieurs clubs de Ligue 1 seraient déjà sur le coup. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Anderlecht, Amazu pourrait quitter la Belgique cet été pour pallier les difficultés financières de l’équipe entrainée par Vincent Kompany. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à environ 3,8 millions d’euros.