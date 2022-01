Attaquant de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik devrait rester en France lors de ce mercato hivernal. Pourtant le buteur polonais possède une belle cote sur le marché.

Il y a quelques heures, la presse italienne faisait intérêt d’un échange entre l’attaquant polonais et celui de la Juventus Kaio Jorge. Les Bianconeri voudraient faire un échange entre Milik et Kaio Jorge, le jeune brésilien. Et aujourd’hui la « Gazzetta dello Sport » explique que l’OM aurait refusé cette proposition de la part des dirigeants italiens. Milik devrait tout naturellement rester dans la cité phocéenne car Jorge Sampaoli ne souhaite pas s’en séparer. Affaire à suivre…