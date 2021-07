Arrivé cet été en provenance du Brésil, Luan Peres est peut-être le plus gros coup de Pablo Longoria depuis le début du mercato.

Si les noms de Leonardo Balerdi et William Saliba nous bien plus familiers, Luan Peres, troisième recrue de l’Olympique de Marseille dans le secteur défensif, pourrait bien être la bonne surprise de la saison. Arrivé en provenance du FC Santos contre environ 4,5 millions d’euros, le gaucher de 26 ans manque déjà à ses anciens supporters, comme l’explique le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi.

« Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, les supporters de Santos sont dépités de le voir partir. Beaucoup de journalistes et spécialistes brésiliens expliquent que c’était le meilleur défenseur du championnat brésilien. On espère une très belle surprise pour l’Olympique de Marseille. C’est un gaucher, technique et qui, malgré le fait qu’il soit assez fin et affûté, est costaud. Il a aussi une bonne relance selon les spécialistes du football brésilien. »