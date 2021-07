Le journaliste sportif Denis Balbir livre son analyse sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille et trouve que Pablo Longoria fait un travail admirable à la tête de l’équipe.

« Après Gerson, je m’étais montré assez critique. Cette fois-ci, je m’incline et salue le travail de Pablo Longoria. L’Espagnol ne se contente pas de rester dans son bureau et de signer les chèques. Il se déplace, rencontre les joueurs, les convainc, convainc aussi les supporters déçus de la saison dernière et c’est toute la dynamique du club qui s’en ressent. L’OM essaie vraiment de bâtir une belle équipe. Si tout le monde débarque effectivement, Marseille s’annonce comme un beau challenger de ce championnat. Le choix sont cohérents, mix de jeunes talents et d’expérience, de joueurs venant de grands clubs étrangers et d’éléments ayant déjà l’expérience de la Ligue 1 comme Saliba ou Guendouzi. L’équipe à disposition de Jorge Sampaoli garde quand même une stabilité et les touches ramenées par le président apportent aussi quelque chose, » a estimé le journaliste sur le site de But Football Club.