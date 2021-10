Le journaliste Gilles Favard pointe du doigt le recrutement un peu hasardeux des deux Gunners, Mattéo Guendouzi et William Saliba.

Pour le chroniqueur de la chaîne L’Equipe Gilles Favard, deux joueurs n’étaient clairement pas au niveau dimanche dernier face au LOSC (0-2) : William Saliba et Mattéo Guendouzi, tous les deux prêtés par Arsenal cet été.

« L’OM de Sampaoli c’est pas brillant, on va quand même pas se taper le cul par terre. Ce que je comprend pas, c’est qu’il avait un effectif pas trop mal au début, et qu’il passe son temps a le changer. Il a effectivement des jeunes joueurs prêtés, ce qui n’est pas bon signe. Je pense que le recrutement est azimut, et la mayonnaise ne va pas prendre. Les mecs qui vont se retrouver sur le banc, ils vont faire la gueule et il va les perdre. L’histoire de Mandanda peut lui couter cher, à part Payet il ne reste pas beaucoup d’anciens de l’OM. Je suis déçu de certains joueurs, je m’attendais a mieux de Saliba, Guendouzi. Parce ce que si Guendouzi est bon, ça veut dire que les autres sont très mauvais. »