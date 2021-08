Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du déplacement à Montpellier.

Le technicien argentin est revenu sur le mercato estival et ne semble pas encore pleinement satisfait. Il souhaite encore quelques renforts. « Le mercato est particulier. Il nous manque quelques joueurs. On n’a pas tous les joueurs que l’on souhaite, les postes ne sont pas tous doublés. On travaille main dans la main pour compléter le groupe, » a lancé le coach marseillais.

Avant de préciser et ne pas exclure les départs : « C’est difficile de gérer les joueurs qui peuvent avoir la tête ailleurs. On aimerait que tout soit réglé vite. Certains joueurs sont avec nous aujourd’hui mais pourraient partir demain. » Après les venues de Gerson, Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres et le transfert définitif de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille travaille notamment sur les dossiers Pol Lirola et Daniel Wass.