Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, Roman Burki ne viendra pas en Ligue 1 la saison prochaine.

À la recherche d’un gardien de but pour suppléer le vétéran Steve Mandanda la saison prochaine, l’Olympique de Marseille n’aurait plus qu’un seul nom sur sa shortliste. D’après les informations du journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, le club phocéen ne fera pas d’offre pour le Suisse Roman Burki. Encore sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2023, le gardien de 30 ans ne devrait finalement pas quitter les jaunes et noirs.

À la place, le président Pablo Longoria préfèrerait miser sur l’actuel gardien de but de l’AS Roma, Pau Lopez. L’Espagnol de 26 ans serait tout proche de rejoindre l’OM sous forme de prêt assorti d’une option d’achat d’environ 15 millions d’euros. Affaire à suivre…