Après s’être renseigné pour un prêt de Francisco Trincão la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pisterait également le défenseur latéral du Barça, Junior Firpo.

En quête de renforts la saison prochaine pour faire bonne figure en Europe, l’Olympique de Marseille serait dans la liste des clubs intéressés pour le transfert du défenseur barcelonais Junior Firpo cet été. Peu en vue depuis son arrivée en Catalogne, l’Espagnol de 24 ans sera poussé vers la sortie en fin de saison d’après les informations du Mundo Deportivo. Plusieurs clubs auraient déjà manifester leur intérêt pour un transfert à savoir le Milan AC, Naples, West Ham ou encore l’Olympique de Marseille.

Seul hic, l’ancien latéral du Bétis coûterait tout de même entre 10 et 20 millions d’euros. Un montant très élevé pour le club phocéen, qui a déjà obtenu la prolongation de contrat de son latéral gauche titulaire, Jordan Amavi. Au niveau du salaire en revanche, Junior Firpo reste très abordable. Il touche environ 900 000 euros par an, soit l’un des plus petit salaire du FC Barcelone. Reste à savoir désormais si le président Pablo Longoria sautera sur l’occasion cet été ou s’il préfère garder de l’argent de côté pour s’offrir définitivement un autre défenseur espagnol, Pol Lirola.