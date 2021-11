Excellent l’année dernière, Pol Lirola, 24 ans, peine à retrouver son niveau depuis son transfert définitif à l’OM. Récemment, un proche du joueur s’est exprimé pour La Provence en expliquant que si le joueur était en difficulté, c’est car il était trimballé un peu partout sur le terrain par Sampaoli.

« Ces changements de poste le perturbent un peu. Il joue à des postes qui ne lui sont pas familiers et il fait ce qu’il peut. On peut remarquer la différence entre ceux qui ont fait la présaison avec l’équipe et ceux qui ne l’ont pas faite, constate le clan Lirola, avant d’afficher son optimisme pour la suite de la saison.

Pol est un diesel, il est toujours meilleur en deuxième partie de saison, on espère qu’il améliorera ses prestations et qu’il continuera à servir l’équipe », a expliqué un proche de Lirola à La Provence.