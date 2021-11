Les journalistes suiveurs de l’Olympique de Marseille s’inquiètent du niveau de jeu actuel de l’équipe. A l’image de Mourad Aerts, journaliste pour FC Marseille.

« Beaucoup d’interrogations autour de l’OM actuel… La récurrence du « ce soir, il fallait gagner peu importe la manière » dans les discours est compréhensible mais inquiète lorsque l’on jette un coup d’oeil sur ces 2 derniers mois et qu’à Clermont le discours était déjà similaire. Ne reviens t-on jamais du « faut gagner peu importe » ? « De notre victoire dépend la survie »… Ou s’enfonce-t-on ensuite dans une sur-appréciation de la moindre performance en ne rehaussant jamais le curseur qualitatif pour finir par le payer. Simplement survivre. Puis il y a le cas Lirola. Meilleur en seconde période mais qui prend beaucoup de place à son insu dans cette équipe. Pas un latéral capable de défendre dans l’axe ni vraiment un ailier, je ne comprends pas les sacrifices que l’OM fait pour lui depuis plusieurs semaines. Tant il s’est relancé hier et va finir par nous apporter des centres et des appels à droite quelque soit sa position mais on aura beaucoup essayer avec lui. Comme avec Milik d’ailleurs. Peut-être faut-il en passer par là… On l’espère. Dans tous les cas, il y a urgence à retrouver de l’allant. Ça commence à faire long sur une saison… », a indiqué le journaliste de FC Marseille.