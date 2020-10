Milieu de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier évoque le tirage au sort de la Ligue des Champions.

Interviewé par la chaîne “Téléfoot”, l’ancien joueur du FC Nantes donne son avis sur les adversaires que Marseille rencontrera dans quelques semaines en Europe.

“Bien sûr, on peut rêver. On est des compétiteurs, on sait que c’est difficile, il y a trois grosses équipes, mais on va se donner les moyens de bien figurer. On a envie de jouer contre des grands joueurs, des grandes équipes, la poule est très belle, on aura quelque chose à faire. La Ligue des Champions, c’est magnifique à jouer en tant que joueur, c’est le Graal, on va en profiter pour progresser et prouver à tout le monde qu’on a le niveau. C’est la compétition la plus prestigieuse, on veut participer et gagner des matches, on sait que ce sera compliqué mais on va se donner les moyens d’y arriver. (…) On va se préparer, ce sera difficile, on ne va pas se le cacher, sur le papier City est meilleur que nous, mais on va essayer de procurer et prendre du plaisir. Avec de la volonté et un état d’esprit solidaire, on peut faire quelque chose de beau”. Rappelons que l’OM jouera face au FC Porto, Manchester City et l’Olympiakos.