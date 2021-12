L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce samedi après-midi pour évoquer le 32e de finale de la Coupe de France à venir ce dimanche face à Cannet-Rocheville.

Devant les médias, le coach argentin a répondu aux questions et tout comme pour la C4, il souhaite aller le plus loin possible dans cette coupe nationale. « Gagner des titres c’est le désir du peuple Marseillais, on aimerait avoir cette possibilité de satisfaire nos supporters. Ce n’est pas une promesse mais un désir, ce serait une belle récompense pour leur soutien. Moi je suis juste ici pour travailler et apporter une idée similaire au sentiment du peuple marseillais. Le club, la ville ont besoin de titres, pas moi. Je suis juste de passage, mais j’aimerais avoir cette possibilité dans un championnat difficile. » A expliqué le technicien sud-américain.